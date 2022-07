Juan Carlos Díaz salió siendo agente libre de Independiente Medellín. Ese no era el plan y debió hacerse, rescatando solo una parte para el club en el que se formó.

Terminó siendo la novena salida del plantel para el 2022-2. No estaba en los planes. Este sí era un jugador al que querían mantener en el grupo. Es canterano. Se formó en el DIM, llegó a Selección Colombia juvenil por su nivel en la escuadra y está considerado por el DT David González. La intención se frustró porque, según el presidente Daniel Ossa, el empresario del jugador intervino con otra idea.

Lo que dijo el presidente del DIM de la salida de Juan Carlos Díaz

El directivo de Independiente Medellín dio detalles de esa situación que sufrió el club en el mercado de fichajes, de manera inesperada. Lo hizo hablando para Al Rojo Vivo: “Nos da un poco de tristeza que un jugador de este tipo salga de la institución de esta manera. A lo último pudimos cuadrar para que el equipo no perdiera todo y nos quedamos con el 20% de una futura venta, pero no es lo ideal. Estamos trabajando bien, de buena manera. A los jugadores los respetamos como personas primero. Tratamos de darles las condiciones óptimas cuando están en Casa Club, cuando tienen un salario ser muy cumplidos. Esta es la forma de respetarlos”.

– “La dificultad con él viene desde mucho antes. Él tuvo una renovación que fue muy complicada. Tiene un agente que no es bienvenido en esta institución. A este tipo de personas tenemos que tratar de bloquearlas en los equipos. No le hacen bien al fútbol ni a las instituciones y para mí, tampoco a los jugadores. Díaz tomó una decisión y lo eligió a él como representante, pero le dijimos que no iba por buen camino”.

– “En su momento se renovó por año y medio. Se extingue ese tiempo. Tenía contrato hasta diciembre y en estos días tratamos de llamarlo, pero lo que ellos tenían en mente hace rato es que pasara esto. Entonces tomamos la decisión de cuadrar y quedarnos con un porcentaje. Nos ahorramos unos salarios de acá a diciembre porque el jugador no tenía la cabeza en Independiente Medellín. El empresario mucho menos. Entonces tratamos de hacer un arreglo lo mejor posible para el DIM”.

– “Acá la pérdida es muy grande. Es pérdida de tiempo, de información que se le brinda al jugador. Este tipo de cosas van enrareciendo el ambiente futbolístico. No es el deber ser normal de uno como equipo, tener un jugador desde las Fuerzas Básicas, él estuvo en Casa Club, tuvo su primer contrato en la institución, fue a Selección Colombia por estar en la institución y siente uno ese vacío. Es una persona malagradecida por eso”.

– “Ese jugador es un buen muchacho. Nunca tuvo problemas de indisciplina. Es una persona educada. El problema fue el empresario”.

El comunicado de la salida de Juan Carlos Díaz