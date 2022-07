Desde los 4 años Miguel Monsalve hace parte del DIM. ¡Claro que es hincha del Poderoso! Hoy tiene 18 y empezó a marcar goles en el equipo profesional.

Era lo que tenía pendiente, ya que desde los 13 empezó a tener entrenamientos con el equipo principal y a los 16 debutó en la Liga jugando ante Jaguares con Javier Álvarez como DT. Faltaba el gol. Llegó en su tercera vez como titular, primera con David González al mando. ¡Y en qué partido! Fue en el estadio Manuel Murillo Toro visitando a Deportes Tolima por los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Miguel Monsalve, su amor por Independiente Medellín y la llegada al club

Lo ha dicho siempre y recordamos cuando lo hizo hablando en entrevista para El Rincón del Deporte: “Mi gusto por el fútbol empezó por mi papá. A los dos años ya me sacaba a chutar y jugar con él, a así di mis primeros pasos. Luego empecé a ver los equipos en la Pony Fútbol, especialmente al DIM. Yo decía que quería estar ahí y eso me motivó a jugar fútbol”.

“Le dije a mi papá que quería estar ahí. Él llamó a la escuela y le dijeron que no recibían niños de 4 años, pero hicieron la excepción y me dieron la oportunidad. Fui una vez a un entrenamiento, me vieron jugar y me dijeron que me dejaban. Así empecé a entrenar con ellos”, relató en ese momento.

En ese entonces, mayo de 2020, relató: “Quiero debutar con el equipo del que soy hincha. Estoy desde los 4 años y sería histórico. También quiero marcar gol ese día y dejarle muchos títulos a la institución. Espero que mi paso sea exitoso”. Logró lo primero ese mismo año y lo segundo acaba de llegar. ¡Golazo a Deportes Tolima!

Miguel Monsalve empezó el mes jugando con la sub-20 en el Torneo Nacional

Qué curiosidad. Todavía tiene un par de años más para jugar con el equipo juvenil del DIM. Es lo que hace, mientras llama la atención de David González. Él se ha convencido de la necesidad de tenerlo con los profesionales. Ya lo convocó 4 veces. Lo hizo jugar como titular en Ibagué y se destacó con gol, tal cual lo hacía hace pocas semanas con el equipo sub-20.

El golazo más reciente de Miguel Monsalve con el DIM sub-20