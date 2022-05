Luciano Pons: “Muchos no me tenían fe” y “es difícil hacer olvidar a Cano, pero…”

Bastante bien cayó Luciano Pons en Independiente Medellín. Él mismo lo dice. Muchos no le creían, pero sus goles han hecho que cambien de parecer.

Hoy en día es uno de los goleadores del DIM y la Liga BetPlay. Se trata de la principal arma de ataque que tiene Julio Comesaña para alimentar el sueño de alcanzar el título. Se lo ganó con goles. Tantos que sus presentaciones hacen recordar el comienzo de Germán Cano en el club. De esos temas habló en entrevista en Saque Largo (Win Sports).

Todas las respuestas de Luciano Pons

Llegada al DIM: “Cuando llegué mucha gente no me tenía fe. En todos lados pasa siempre lo mismo. Jugador que llega a un club no le tienen fe y preguntan por qué mejor no ponen a uno de reserva. Después cuando lo ven en cancha, todos dicen que lo querían, pero bueno. Ya acostumbrado. Vine con las ganas de marcar mi nombre en Colombia. Por suerte se me está dando. Estoy contento por el presente personal y el del club. Hace mucho tiempo que no clasificaba en los 8. Hoy está, ganó el primer partido y ahora nos preparamos para el siguiente que va a ser durísimo”.

Eliminación de la Sudamericana: “No hicimos un gran papel. Perdimos muchos puntos muy sonsos. En Paraguay teníamos un partido controlado y por distracciones nos convirtieron. Pensamos que el empate nos iba a servir pero después el equipo no pudo sostener el buen nivel que tenía en la Liga. Nos quedamos muy por nos clasificar, pero el equipo trató de dar vuelta a la página rápido y pensar en la Liga que es muy importante para nosotros”.

Arranque de los cuadrangulares: “El partido con La Equidad fue muy duro. Contra ellos tanto en el primer partido como en el cuadrangular fueron de los que salí más golpeado, pero bueno. Es normal. Es algo que pasa y hay que seguir trabajando”.

Más de la participación en Sudamericana: “Comesaña hace los planteamientos y dar instrucciones, pero los jugadores son los responsables de esto. Sabemos que no hicimos un gran torneo. Nos costó muchísimo y teníamos un plantel corto para tantas competencias. El torneo se jugó muy seguido, después aparecieron la Copa y la Sudamericana. Eran muchos partidos y no teníamos mucho descanso. Eso también cuesta. El bajo rendimiento se vio por momentos y sobre todo en la Sudamericana. Más allá de lo que diga Julio, cuando llegábamos a la cancha siempre queríamos ganar y clasificar. No se dio”.

Germán Cano: “Es difícil tratar de hacer olvidar a Germán Cano. Sé la cantidad de goles que ha hecho, las alegrías que le dio a la gente, el cariño que le tienen. Me he encontrado con muchos hinchas que hasta lo tienen tatuado. Es difícil hacerlo olvidar, pero vine a hacer mi aporte, poner mi grano de arena. Lo he estado haciendo, vengo haciendo las cosas bastante bien y ojalá poder seguir así, dándole alegría a la gente y es muy lindo que me comparen con Cano. Fue un gran jugador acá, gran persona, así que pueda hacer muchos goles más”.

La hinchada del DIM: “Algo conocía porque recuerdo un partido con Atlético Tucumán por Libertadores. Yo estaba en San Martín de Tucumán y lo vi porque estaba Adrián Arregui. Vi el partido, el DIM termina clasificando en Argentina por penaltis, así que una referencia tenía, pero me sorprendió muchísimo al llegar acá. Desde el primer partido al día de hoy, la gente yendo a alentarnos y acompañarnos. Estamos muy contentos por ese apoyo. Ojalá podamos seguir dándoles alegrías. Los primeros que se lo merecen son ellos”.