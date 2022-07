Las dos últimas de Nicolás Gallo en partidos del DIM. ¡Por eso el pedido de cambio!

Nuevamente Nicolás Gallo pitará un partido del DIM y desde el Poderoso enseguida pidieron el cambio de árbitro. ¡Y claro! Recuerdan este par de situaciones.

Independiente Medellín lo confirmó: “Tras conocer el pasado viernes 15 de julio el equipo arbitral que dirigirá la fecha 3 de la Liga ante Deportivo Cali, encabezada por el señor Nicolás Gallo, el Deportivo Independiente Medellín, teniendo como precedente las situaciones vividas en partidos anteriores oficiados por dicho colegiado y que el club ya ha expuesto a la opinión pública, solicitó a la comisión arbitral, el cambio del grupo designado; ante la negativa, se solicitó la presencia de un veedor arbitral que fue aprobada y acompañará el partido”.

¿Qué pasó con Nicolás Gallo en los recientes partidos del DIM que pitó?

Primero: en la fecha 17 de la Liga BetPlay 2021-II, el DIM empató 0-0 ante Deportivo Pereira en un polémico partido por el gol invalidado a Juan Pablo Gallego. El extremo abrió el marcador en el estadio Atanasio Girardot al minuto 90+4, pero el que hubiera sido el tanto del triunfo para el Rojo lo anuló el árbitro Nicolás Gallo después de la revisión en el VAR por una supuesta infracción previa.

Gallo consideró que Adrián Arregui le cometió falta a Jherson Mosquera. Y a eso reaccionó fuertemente el DT Julio Comesaña. En rueda de prensa calificó como una “miserableza” la decisión del réferi caldense: “¿Hubo incidencia de qué – la acción del argentino en la anotación -? (Esa jugada) fue a 35 metros del arco”.

Y luego, en marzo de 2022, pitó un partido del DIM en Pereira en el que el Poderoso perdió por expulsión a Juan David Mosquera y tuvo un penalti en contra. Ese día también reaccionó Julio Comesaña: “Contra La Equidad dije que no hablaría de fútbol. Me multaron con cinco millones de pesos no sé por qué. Hoy hablaré de fútbol y también del árbitro; El señor Gallo nos dejó afuera del campeonato el año pasado con un gol anulado a Juan Pablo Gallego. No sé de qué se trata esto contra nosotros; esta noche dejó de pitar un penal clarísimo para nosotros”.

Pipe Pardo fue otro que reaccionó públicamente a lo sucedido con el árbitro. Lo hizo a través de un trino: “Con todo y contra todo”. Lo publicó tras el partido en el que Independiente Medellín se sintió afectado en 3 acciones puntuales: penalti no cobrado por mano de Carlos Ramírez, penalti para el local por mano de Cadavid que Nicolás Gallo sí revisó en pantalla y expulsión de Juan David Mosquera en un golpe que dio de espaldas.

[🔴🔵] Comunicado oficial: Designación arbitral fecha 3 de la Ligahttps://t.co/ebQauEJDwk — DIM (@DIM_Oficial) July 18, 2022