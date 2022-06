La respuesta de Comesaña recordando cuando le decían “poné a Ricaurte, poné a Pardo”

Desde que el par de referentes regresaron al plantel del DIM, ha sido un pedido constante. Hoy fueron titulares en Envigado y por eso la respuesta de Comesaña.

Muchas veces al DT se le criticó por no tener en el 11 a Felipe Pardo y a Andrés Ricaurte. Ellos dos son un par de referentes de la afición. Jugadores muy importantes en los éxitos recientes del DIM y que volvieron del exterior para reforzar la plantilla. El entrenador ha ido llevándolos poco a poco, al punto que ahora en cuadrangulares pasaron a ser titulares. Ante Envigado lo fueron.

La respuesta de Comesaña mencionando a Pardo y Ricaurte

“Yo sigo el proceso de trabajo de nosotros y el proceso del equipo. Y ustedes tienen que hacerlo también para encontrar los argumentos del porqué de algunas cosas. Este equipo que me costó muchos insultos: ‘Poné a Ricaurte, poné a Pardo’. La gente no tiene ni idea de cómo está Ricaurte ni cómo está Pardo. La gente habla porque vive con la emoción del pasado de las cosas”, fue lo primero que dijo.

Luego agregó: “Este equipo había encontrado una manera de jugar con Vladimir Hernández y Luciano Pons. Habíamos arreglado muchos problemas y el equipo vino creciendo. Cuando Ricaurte encuentra una condición física y futbolística para jugar, hizo un gran esfuerzo porque es una persona inteligente, entendió que para jugar en ese equipo, con ese funcionamiento tenía que hacer algo más que pasar la pelota. Y cuando me mostró eso, enriquecimos el equipo con él y Vladimir, armando esas cosas que en algunos partidos se vieron. Después volvió Pardo”.

Para concluir dijo: “Entonces los equipos no se arman ni se desarman en una semana. Algunas de esas cosas las perdimos. Atacábamos 5 veces y marcábamos 2 o 3 goles y con equipos fuertes. Ahora la intención es manejar más la pelota y con más tranquilidad. Hoy jugamos apurados porque todos sabíamos que era una oportunidad linda para quedar bien colocados pero no se puede. Esto es trabajando, jugando, corrigiendo, cambiando. Así que ahí están los jugadores. Hoy jugaron todos los que quiere la gente. Salimos con Ricaurte, con Pardo, con Luciano, con Vladimir, con Pineda. Entonces me gustaría que cuando se hacen los resúmenes… quedan vacíos y esos que gritan todas esas cosas no les interesa eso sino el lío, bueno si dicen que son hinchas del Medellín y no están conformes, lo acepto. A mí que me digan lo que quieran pero al equipo no. Al equipo hay que cuidarlo”.

La rueda de prensa de Comesaña en Envigado (Dimayor)