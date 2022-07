“Diría que el resultado no tiene que ver con eso, pero…”

Lo respondió cuando le preguntaron por qué no hubo rotación en la defensa. Dijo que no se escuda en eso, pero lo mencionó: “Son cosas que no se entienden”.

Independiente Medellín lleva 4 partidos con él como DT. Los jugó en 14 días. Todo arrancó el 10 de julio en la visita a Deportes Tolima. Luego, a los 4 días, enfrentó a Patriotas. Pasó una semana para el juego ante Deportivo Cali y hoy, menos de 3 días después, volvió a la cancha para cruzarse con Once Caldas. A eso se refirió David González en la rueda de prensa.

La respuesta de David González sobre el tiempo entre los partidos del DIM

La dio cuando le preguntaron por una posible rotación en defensa que no se dio para este partido, salvo la salida de Andrés Cadavid por lesión. Entonces dijo: “Para nadie es un secreto la posible venta de Juan David Mosquera. Eso nos limita. Es un cambio que no se puede hacer. La lesión de Andrés Cadavid hace que tenga que entrar Jorge Segura. Didier Bueno, que es el reemplazo natural de Víctor Moreno, está lesionado. Entonces, otro cambio que no se puede hacer. Y Germán Gutiérrez que es el reemplazo natural de Yulián Gómez, también está lesionado. Entonces la pregunta no tiene base porque cómo hago para rotar en defensa si no tengo con quién”, dijo.

Y eso dio pie para la queja: “No nos ayuda el hecho de que tengamos un partido y no se cumplan 72 horas para jugar otro. Ahora jugamos hoy y en 4 días tenemos que jugar otro. Luego jugamos y en menos de 3 días (no se alcanzan a cumplir ni 65 horas), nos toca jugar en Tuluá a las 2 de la tarde. Son cosas que no se entienden y no es por escudarnos en eso. El resultado de hoy diría que no tiene que ver con eso, pero el nivel del juego desciende. En los últimos 20 o 30 minutos, incluso Once Caldas descendió el ritmo y ellos tuvieron 2 días de descanso más que nosotros. Me les tengo que quitar el sombrero a los jugadores que en menos de 72 horas salen y dan un partido como el de hoy, sobre todo en el primer tiempo”.

