La idea de Comesaña: ¿Cómo reemplazar a Andrés Cadavid?

Quizá la baja más importante que tendrá Independiente Medellín ante Envigado sea la de Andrés Felipe Cadavid. ¿Problema? Así lo define el DT Julio Comesaña.

Esta vez no podrá contar con el capitán. Fue amonestado ante Deportes Tolima y llegó al límite. Está suspendido. Deberá perderse un partido. Será el primero frente a Envigado en el que el DIM se jugará mucho. Vuelve a ser visitante. Se presentará en el Polideportivo Sur frente a un elenco local que tendrá su última oportunidad en el grupo. Compromiso complejo en el que Comesaña deberá cambiar el plan en esa parte del campo de juego.

Palabras de Julio Comesaña sobre la ausencia de Andrés Cadavid

“No voy a ponerme a decir lo que representa Cadavid para un equipo. Su experiencia. Es un jugador que ha jugado 30 partidos de 31. Eso es por algo. No se necesita explicar mucho. Vamos a tratar de no extrañarlo, tenerlo presente, recordarlo siempre porque es un jugador muy importante, pero en el partido no queremos extrañarlo”, fue lo primero que dijo el DT en rueda de prensa.

Y agregó: “Queremos solucionar esto de la manera más simple y que nos dé garantías de tener gente que tenga ritmo de partido. No ponerse ahora con un invento raro porque estamos en una circunstancia en la que no hay mañana ni revancha. Estamos en condiciones de reemplazarlo y solucionar el problema”.

Las respuestas de Julio Comesaña antes del juego con Envigado