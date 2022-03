Julio Comesaña y el poder de convocatoria del Medellín

Parte de lo que impresiona a Julio Comesaña de Independiente Medellín es su hinchada. “Si cuando el equipo pierde van 25 mil personas, imagínese cuando gana”.

A partir de esa frase y en la previa del duelo ante Millonarios por la Liga BetPlay, el DT uruguayo les hizo una invitación a los aficionados del Poderoso. Son parte relevante para el equipo y para él. Y lo serán en ese duelo ante el líder del certamen en el que el DIM pelea por volver a entrar a los 8. Es el reto que asumen Julio Comesaña y el plantel en un semestre en el que también compiten en Copa Sudamericana.

Lo que dijo Julio Comesaña de la hinchada del DIM

“Me parece que es muy importante porque el poder de convocatoria de Independiente Medellín es incalculable. Si cuando pierde van 25 mil personas, imagínese cuando gana. Por eso invito a los hinchas a que nos acompañen, vayan al estadio y nos ayuden como han hecho hasta ahora, para que veamos un gran espectáculo de fútbol. Ojalá podamos conseguir el triunfo”, dijo en la previa del duelo ante Millonarios.

Y en esa misma declaración que dio antes del partido para los canales oficiales de Independiente Medellín, compartida abiertamente por Gente, Pasión y Fútbol, Comesaña dijo: “Tengo en la cabeza muchas cosas con el Medellín, muchas. Algunas son dentro del campo y otras fuera. El equipo en la cancha por lo general es la muestra de la institución. Y yo en ese sentido no me alejo de la institución y la institucionalidad. Entonces quisiera ver al Medellín y creo que algún día lo voy a ver, lo voy a disfrutar aunque no esté acá, tomando el rumbo que está tratando de tomar”.