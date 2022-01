Tras la derrota 2-0 ante Patriotas Boyacá en la fecha 2 de la Liga BetPlay 2022-I, Julio Comesaña cuestionó la importancia del DIM en el Fútbol Profesional Colombiano:

“Hay que ver a quién se le llama grande. Los grandes de verdad ganan donde es una obligación”.

Sin embargo, después del triunfo 2-0 sobre el Deportivo Cali en la jornada 3, el entrenador uruguayo afirmó que la hinchada del Poderoso lo malinterpretó:

“No sé todavía cuál es el malestar (…) Yo no hablé del Medellín, no hablé de la institución, hablé del equipo. Hoy (el domingo) fuimos un equipo grande en la cancha y allá (en Tunja) no fuimos un equipo así, grande. Eso solo dije y fue lo mismo que le dije a los jugadores”.

Y agregó que él no habría llegado a la dirección técnica del Rojo si no considerara al DIM un club top:

“Si algo tengo es educación, pero tengo carácter también. Además, a esta altura de mi vida, dirijo equipos grandes nada más, instituciones grandes nada más (…) No sé qué es lo que pasó”.

Julio Comesaña se retractó de la declaración que dio al término del partido entre Patriotas y Medellín: