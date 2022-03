Julio Comesaña aún no se conforma con el nivel del Medellín

Independiente Medellín está siendo uno de los mejores equipos de la Liga BetPlay 2022. En el Atanasio Girardot está intratable, pero su DT pide más.

Julio Comesaña es ese profesor que pide, pide y pide, pero que al final termina siendo el mejor mentor. Hoy, con Independiente Medellín, el experimentado timonel sigue siendo autocrítico y exigente, incluso con una campaña perfecta en el Atanasio Girardot. Sus aspiraciones son grandes y el camino está puesto.

En rueda de presa, Julio Comesaña reveló que el equipo aún no llega a la cúspide y que eso sería difícil mientras él esté en el banquillo: “Nunca voy a decir que este es el equipo que quiero. Mi vida ha estado rodeada por la exigencia. Siempre podemos ser mejores”.

Comesaña dio buenas señales de mejoría, crecimiento, pero nada de conformismo. Como se critica, se aplaude: “Se ha venido estabilizando el juego. Los futbolistas están creyendo en lo que estamos haciendo. El equipo merece un elogio”.

Aunque el Medellín es el mejor local, también es el peor visitante y Comesaña no se deja llevar por los puntos ganados en casa: “Tenemos entre ceja y ceja los resultados por fuera. Eso no me deja dormir”. El entrenador ve con incredulidad el hecho de que por rojos no hayan pescado puntos en casa ajena.