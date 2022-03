Mosquera y Osorio, minutos antes del pisotón. ¿Qué estaba pasando?

Así se lo contó Juan David Mosquera al presidente de Independiente Medellín. El pisotón fue el cierre de algo que lo que ya venía pasando entre ellos.

Esa imagen del DT de América de Cali pisando al futbolista del DIM que cayó al piso muy cerca de donde él estaba, es sorprendente. ¿Por qué lo hizo? En el DIM prefieren evitar darle trascendencia, pero ese momento se ha viralizado. Juan Carlos Osorio tuvo tal reacción luego de varios minutos de estar hablándole al futbolista visitante. Apenas lo tuvo cerca, pisarlo fue su reacción.

El presidente del DIM y lo que le contó Juan David Mosquera

En entrevista en Zona Libre de Humo Radio, Daniel Ossa habló de lo que pudo conocer de parte del futbolista al que pisó el DT de América de Cali: “Yo hablé con el jugador y él me cuenta que el profe estuvo un ratico molestándolo. Seguramente lo quería sacar del partido porque todos vimos el excelente encuentro que hizo en Medellín en esa banda derecha”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “De pronto el profe quería desconcentrarlo, pero no creo que haya sido de mala intención ni nada. Todos conocemos al profe. Tiene mucha experiencia, es un señor, con mucho conocimiento. De pronto es más un tema de fútbol. No quiero darle trascendencia al tema. No es una acción normal, pero no queremos darle trascendencia”, concluyó.

La acción terminó siendo el cierre de varios minutos de Juan Carlos Osorio hablándole fuerte al futbolista revelación de Independiente Medellín. Al tenerlo jugando muy cerca del lugar en el que él estaba dirigiendo, buscó desconcentrarlo hablándole y gritándole varias cosas durante el juego. Es la versión que tiene Juan David Mosquera, según le dijo al presidente del club.