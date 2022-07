Juan David Mosquera a la MLS: detalles del fichaje

A los 19 años llegó esta posibilidad para Juan David Mosquera. Jugó 3 temporadas con Independiente Medellín y ahora pasa a la MLS.

Luego de disputar 60 partidos con el cuadro profesional del DIM en el que debutó a los 17 años, apareció la posibilidad en el exterior. No fue la única pero sí la que más rápido avanzó. Se tomó. Por eso ya tanto Independiente Medellín como Portland Timbers hicieron oficial el negocio que explicaron en detalle en la página oficial del equipo de la MLS en el que Juan David jugará junto a Yimmi Chará, Dairon Asprilla, Diego Chará y Santiago Moreno.

“Los Portland Timbers adquirieron al defensor Juan David Mosquera del Independiente Medellín de Categoría Primera A. Bajo contrato hasta 2026 con una opción para 2027, ocupará una plaza de iniciativa internacional y sub-22. El internacional colombiano se agregará a la lista de los Timbers, en espera de un examen físico y la recepción de su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y visa P-1”.

No se habló de cifras. Es política de la MLS mantener esa información dentro de la confidencialidad. Extraoficialmente se ha venido hablando de un negocio cercano a los 2 millones de dólares por el 80% de los derechos del jugador. Es algo que al momento de la oficialización del negocio no fue confirmado por alguno de los clubes.

“Juan David es un jugador talentoso que desde muy joven ha demostrado sus habilidades a nivel de clubes, así como en torneos importantes como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana”, dijo Gavin Wilkinson, gerente general y presidente de fútbol de los Timbers.

“Para ser un jugador joven, ya ha acumulado una buena cantidad de juegos profesionales a un alto nivel. Creemos que tiene todos los atributos para ser una gran incorporación al equipo. Estamos emocionados de darle la bienvenida y continuar su desarrollo”, agregó.

“Estamos emocionados de dar la bienvenida a Juan David a Portland. Creemos que nos dará profundidad y fuerza, mientras que también le brindaremos el entorno adecuado para desarrollarse como jugador y como persona”, dijo Giovanne Savarese, el entrenador venezolano que tiene el equipo.

Y agregó: “Su talento y habilidades nos convertirán en un equipo más competitivo. Hemos incorporado y confiado en jugadores jóvenes y talentosos en nuestro equipo y hemos visto su crecimiento. Estos jugadores jóvenes se han adaptado de una manera muy positiva, así que estoy deseando trabajar con Juan David mientras se desarrolla con nosotros en los Timbers”.

