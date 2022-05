Independiente Medellín y Christian Marrugo. ¡Primera respuesta del presidente!

Christian Marrugo está libre. Salió de Águilas Doradas y muchos preguntan si volverá al DIM. ¿Qué dice el presidente, Daniel Ossa?

Se lo consultaron en Múnera Eastman Radio. El futbolista que fue campeón con el equipo en 2016 busca posibilidades para su futuro. Tiene 36 años. Está vigente. Viene de un muy buen semestre con Águilas Doradas. ¿Hay alguna posibilidad para un regreso? Es el deseo de más de un aficionado del Poderoso.

Respuesta de Daniel Ossa a la situación de Christian Marrugo

Le preguntaron por el caso Marrugo y qué puede decirle a los hinchas sobre él: “Ha sido más de redes sociales, más de periodistas. Estamos tranquilos. No hemos definido nada, ni quién sale ni quién llega. Estemos apenas terminado los torneos y eso no será tema para nosotros en este momento”, dijo. Así de claro. Públicamente no se tocará esa posibilidad. No por ahora.

Actualmente Marrugo está libre. Águilas Doradas no avanzó a los cuadrangulares y por eso ya se dio su último partido con el equipo en el que tuvo como DT a Leonel Álvarez. Se va tras un semestre en el que hizo 4 goles y logró 6 asistencias en 20 partidos.

"Christian Marrugo: Ha sido más de redes sociales, más de periodistas, no hemos definido nada, ni quien sale ni quien llega, estemos apenas terminado los torneos y eso no será tema para nosotros en este momento." Daniel Ossa Giraldo en #AquíEntreNos de @RadioMunera. pic.twitter.com/J9LfRSPYsK — Juan Pablo Rúa Jiménez (@JuanPabloRuaJim) May 19, 2022

El paso de Christian Marrugo por Independiente Medellín

Arribó en 2014 luego de jugar en Deportivo Cali. Se quedó en el club durante 4 años. Disputó un total de 153 partidos entre Liga, Copa, Superliga, Sudamericana y Libertadores. Hizo 27 goles y formó parte del título de Liga en 2016. Después de esa experiencia en el DIM, volvió a jugar en el exterior. En ese caso pasó a Puebla FC en México.