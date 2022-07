Independiente Medellín: así termina el tema Ménder García

Después de 5 años en el equipo profesional de Once Caldas, está abierta la posibilidad de una salida para Ménder García. Y en ese sentido, llegó a relacionársele con el DIM, pero…

Es algo que no se dará. No ahora y por un par de cuestiones definitivas. La primera es contundente: el jugador ya fue inscrito en planilla con Once Caldas para la Liga BetPlay II-2022 (suplente vs. Unión Magdalena) y eso lo inhabilita para jugar con otro equipo en la competencia. Con eso ya sobra decir la segunda, pero ahí va: nunca hubo oferta del DIM por él.

¿Entonces por qué llegó a rumorearse con Ménder García e Independiente Medellín?

Ante la posibilidad de una salida, su nombre fue ofrecido en varios equipos y uno de ellos fue el DIM. Uno más. Para el atacante de 23 años también hay opciones en el exterior. Incluso se habla de posibilidades en un equipo de la MLS y uno en Suecia (Hammarby). Todavía se busca una salida que ya, por tema reglamentario, sería al exterior.

Independiente Medellín solamente fue una posibilidad para Ménder García, pero no llegó a ser algo concreto. No se avanzó más allá de la propuesta que hubo del lado del jugador. De ahí nació el rumor que no pasó de eso. Es un jugador que no estuvo en los planes y que, efectivamente, todavía puede cambiar de equipo. No sería en Colombia.

Y, lo más importante de todo dentro de lo oficial, es que el DT David González no ha estado interesado en ese fichaje. Él insiste en estar a gusto con la plantilla que tiene el DIM. Seguramente el equipo se quedará como está. Por lo menos lo claro es que Ménder García no se unirá. No ahora.

Ménder García en la suplencia de Once Caldas en el debut de la Liga BetPlay II-2022