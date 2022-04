Fernando Niembro pidió a Andrés Cadavid para la Selección Colombia

Si lo escuchó en vivo, tranquilo. No fue una broma. Lo dijo en serio. Es cierto que Cadavid tiene un valor enorme para el DIM porque su liderazgo es vital para la plantilla. Se requieren jugadores así en todo equipo.

Además, él marcó un buen gol en el 1 – 1. Le salió todo lo que pensó en Barranca. Andrés es un punto alto en el equipo y no es de ahora. Su semestre está saliendo de la mejor manera. Eso no se discute.

+ El semestre goleador de Andrés Cadavid con el DIM

A Fernando Niembro, comentarista argentino que hace parte de WIN Sports, le llamó la atención lo que viene haciendo Cadavid. Hubo un momento en la transmisión del encuentro contra Alianza Petrolera en la que él sugirió, por qué no, pensar en el zaguero central como una alternativa para la Selección Colombia.

Aquí sus palabras, textuales, tal cual las dijo en WIN

“Jugadores con el temperamento de Cadavid se necesitan en la Selección. Colombia demostró con su seleccionado que se sometió mansamente a un montón de resoluciones. Si no ganan en autoridad, si no son un pícaros, Colombia se va a entregar a situaciones que no se pueden resolver”, afirmó Niembro.