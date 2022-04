El sello de Comesaña en el DIM: “Jugar con el corazón hasta que…”

Lo que quiere Julio Comesaña con Independiente Medellín ya lo está viendo. Quedó clarísimo en el séptimo triunfo en 7 partidos como local en la Liga BetPlay 2022.

Eso tiene muy contento al DT. Su sello se nota en cuestiones como la que destacó en la rueda de prensa luego del 2-1 sobre Envigado. Eso sí, el entrenador no se conforma. Hay otra cosa que tiene muy presente: “Estamos en el camino pero no hemos llegado a lo que queremos”. Lo sigue buscando. Es cuestión de partidos y más partidos. Los que lleva por ahora en 2022 lo han dejado satisfecho y lo acercan a ciertos objetivos.

Julio Comesaña en rueda de prensa sobre el DIM

-“El equipo ya ha entendido que tiene que jugar con el corazón. Si estoy cansado, tengo que pensar que no estoy cansado y seguir hasta que ya no pueda más. Y cuando no puedo más, tengo que levantar la mano con honestidad y decirle que entre a un compañero que está esperando para ayudarnos”.

-“No podemos flaquear. Incluso en el tema de la recuperación inmediata de la pelota, es un tema más mental. Son máximo 7 u 8 segundos que disponemos para robarla otra vez. Si no lo logra es porque el rival la limpió con claridad o porque no reaccionamos rápido. Ahí sí tenemos que evitar la progresión hacia el arco nuestro y los demás compañeros pasar línea de balón, armarse e ir otra vez”.

-“Nosotros hoy perdíamos la pelota y la recuperábamos ahí y además de recuperarla, muchas veces jugamos ataque rápido. Agarramos defensas abiertas. Ese es un trabajo y es necesario tener atención permanentemente. No es tanto de correr, sino de tener atención, estar pendiente de dónde está la pelota y qué está pasando. El equipo lo va logrando”.

-“Estoy muy contento con el equipo porque nadie baja la guardia, todos quieren estar, todos quieren luchar. Me preocupa la carga muscular y la cantidad de viajes”.