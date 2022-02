Todavía no termina el mercado de fichajes en el fútbol colombiano y equipos como Deportivo Cali buscan jugadores. Ahora buscarían a un exfutbolista del DIM.

El ‘Azucarero’ pasó de ser el campeón al 2021 al colero en el 2022. Uno de los factores de esta debacle han sido los jugadores que luego de alzar el trofeo salieron de la escuadra vallecaucana y no han sido debidamente reemplazados.

+ Sudamericana y Liga BetPlay: el apretado calendario que se le viene al DIM

A razón de ello, los dirigidos por Rafael Dudamel siguen en busca de jugadores en la parte ofensiva y la mitad de la cancha. Precisamente, en las últimas horas surgió el nombre del ex-DIM, William Parra.

Según ‘Zona Libre de Humo Radio’, Parra, de 26 años de edad, fue ofrecido al Deportivo Cali. Minuto después el jugador fue entrevistado por el mismo medio y confesó que “está libre esperando ofertas”.

“Me han tocado el tema del Deportivo Cali y me gustaría jugar en ese gran club, se han tocado algunos temas pero hasta ahora nada concreto. Siempre quiero jugar en un buen club, que esté peleando finales, he tenido la bendición de hacerlo donde he jugado”, dijo William Parra.

Y agregó que “no seguí en Deportes Tolima ya por decisión del profe y del senador. Mi posición ha sido volante de marca, hasta una vez jugué de defensor central”.

#ZonaLibreDeHumo “Siempre quiero jugar en un buen club, que esté peleando finales, he tenido la bendición de hacerlo donde he jugado” William Parra pic.twitter.com/dd0PQ2cIOk — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) February 21, 2022

El último club de William Parra fue Deportes Tolima, club con el que estuvo en 2021 y alcanzó a jugar 25 partidos, 13 de ellos como titular.