DIM: Ya sin Juan Carlos Díaz, ¿Daniel Torres?

Aunque en el DIM querían que continuara en el plantel, Juan Carlos Díaz se fue. Y ante eso, la reacción de más de un hincha ha sido pedir el regreso de Daniel Torres. ¿Se puede?

Él ya anunció que no seguirá en España en donde estaba jugando para CD Castellón e incluso dejó muy claro que el deseo es volver a Colombia. Ha estado jugando en redes sociales con mensajes refiriéndose a esa posibilidad. ¿Independiente Medellín? Antes de tomar esa decisión ha dicho que, efectivamente, el DIM es un equipo en el que le gustaría volver a jugar.

¿Qué dijo el presidente del DIM sobre la posibilidad de fichar a Daniel Torres?

El 26 de julio, en entrevista en Múnera Eastman Radio dijo: “Sí, Daniel Torres es un jugador que se fue bien de la institución. Tenemos muy buenos recuerdos de él, muy querido. Él mismo anunció que quiere venir a Colombia y bueno, esperemos que de pronto pueda haber un acercamiento. En este momento no hemos tenido acercamiento con él. Esperemos a ver”, dijo.

Eso sucedió antes de la salida de Juan Carlos Díaz. El canterano que, casualmente, juega en una posición similar a la de Daniel Torres, ya se fue. Jugará en Brasil. Quedó ese espacio en el plantel a un par de semanas de que se abra el mercado de fichajes para jugadores sin contrato. ¿Será para él? Seguramente se intentará. De momento es una posibilidad que no se descarta, pero que en este instante no tiene ningún tipo de avance más allá del interés de algunos hinchas.

Si buenas!!

✋🏻alguno de ustedes conoce o ha tenido buenas referencias de una empresa de mudanza internacional desde España?

Gracias🙏🏻 — Daniel Torres (@danitorresrojas) July 27, 2022

Daniel Torres y lo que ha dicho de volver a Independiente Medellín

Públicamente se refirió al tema en febrero de 2020 cuando pasó a ser jugador de Real Zaragoza. En ese entonces, en entrevista en Futbolred, le hablaron de un futuro jugando en el fútbol colombiano. Hay que recordar que en el país él jugó para 3 equipos: Santa Fe, Atlético Nacional e Independiente Medellín.

“No tengo claro al volver. Soy hincha de Santa Fe como siempre lo he manifestado. Tengo un gran agradecimiento por Independiente Medellín por la oportunidad que me dio y el cariño de toda su hinchada. Y yo creo que Nacional, aunque no fue mucho el tiempo y tampoco fue muy bueno, me siento en deuda con ellos de poder retribuir la confianza que me dieron”, fue lo primero.

Y agregó: “Para mí, en cualquiera de los tres equipos el poder jugar sería algo muy bueno. Siempre soy claro de que soy hincha de Santa Fe, uno de los equipos que amo es Independiente Medellín y con quien tengo una deuda pendiente es con Atlético Nacional”.