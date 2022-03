Andrés Cadavid: su golazo de tiro libre y el porqué le dejó el penal a Pons

El capitán del Independiente Medellín fue figura en el más reciente juego del DIM en Copa Sudamericana ante América de Cali tras anotar un golazo de tiro libre.

Sobre eso, los técnicos más importantes que ha tenido en su carrera y la razón por la que no cobró el penalti en el certamen internacional habló Andrés Cadavid con el Vbar de Caracol.

“Sinceramente, esto no es coincidencia, ya he venido practicando en los entrenos, nada es de gratis. Ya he venido practicando el tiro libre. Ya me la habían sacado. Unos rasantes y otros más arriba. La práctica hace al maestro. Solo faltaba ubicar más el balón y vi que se podía dar un espacio en la barrera”, dijo el capitán sobre el gol ante América de Cali.

Sobre las derrotas como visitante: “La idea es mirar momento por momento, hay partidos que vamos bien y un gol nos golpea. Se han dado partidos muy buenos, pero bueno, para eso entrenamos día tras día. Tenemos buen equipo, muy comprometidos, los que están en la banca también son muy interesantes. Meternos en la cabeza que así estemos un gol por debajo tenemos que sacar eso adelante”.

¿Por qué no cobró el penalti ante América? “Yo quise dejársela a Pons porque ya había hecho un gol y necesitamos que coja confianza a nivel internacional, entonces cualquiera puede errar un penal. No me arrepiento y toda la confianza para él; cualquiera puede erra un penal”.

Finalizó hablando sobre los técnicos más importantes en su carrera. “Miguel Ángel Russo es el técnico que más me ha marcado, desde Lillo también que me enseñó a ver el fútbol de otras maneras. Bolillo, que es selección donde quiera que esté y ahorita estamos con un técnico que su característica principal es que el jugador entienda cada palabra y cada instrucción que él dice. Ha vivido muchas experiencias, ha pasado en muchas partes y puestos administrativos, los cuales les ha servido mucho. Es una persona con mucha hambre y de querer seguir logrando cosas”.

