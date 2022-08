DIM: ¿Hay algo por Mosquera Marmolejo?

Dentro de un mercado de fichajes del que del DIM salieron 9 futbolistas, surge la duda con su arquero, Andrés Mosquera Marmolejo. ¿¡Él también!?

La situación empezó a presentarse de tal forma por una decisión tomada en Boca Juniors. Resulta que en el cuadro argentino se intentó renovar el contrato de su arquero, Agustín Rossi. No ha sido posible. Llevan varios días en eso y ante la imposibilidad, mucho ha empezado a especularse respecto a un arquero que llegue a reemplazarlo. Y dentro de los mencionados, está el nombre del guardameta del DIM.

¿Qué dice el presidente del DIM sobre ofertas por Mosquera Marmolejo?

A partir de lo antes mencionado, la posibilidad empezó a tocarse en medios de comunicación. Por eso la consulta al presidente, Daniel Ossa Giraldo, en entrevista con Múnera Eastman Radio. Allí lo aclaró: “No sabemos nada. Puede que haya un interés, pero no hay un acercamiento con el equipo ni con el representante. Ojalá le hagan una revisión a ese jugador. Él está en la plenitud de su carrera”, dijo.

Y agregó: “Si puede llegar a tener una oportunidad internacional, sería muy importante para él y para nosotros. Por lo pronto, no pasa nada”, sentenció el presidente. Por eso en este momento no se habla de su salida del plantel. Se fueron 9 jugadores y la cifra quedaría ahí. Es la idea, aunque el mercado de fichajes está abierto en varios países y por eso podría cambiarse. De momento lo de Mosquera Marmolejo no trasciende, ya que no hay negociaciones.

"No sabemos nada, puede que haya un interés, pero no hay un acercamiento con el equipo ni con el representante. Ojalá le hagan una revisión a ese jugador, él está en la plenitud de su carrera" Daniel Ossa sobre Andrés Mosquera a Boca Juniors pic.twitter.com/SAK6zapiCJ — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) August 2, 2022

¿Entonces qué hay de Boca por Mosquera Marmolejo?

Es apenas una posibilidad que se plantearían a futuro si es que no hay arreglo con Agustín Rossi. De hecho ya no lo hay. Ha sido la noticia de la semana en el equipo que cuenta con otro exjugador de Independiente Medellín: Frank Fabra. Lo más seguro es que ese arquero salga del cuadro xeneize, pero no ahora. Es cierto que no hay renovación de contrato, pero él todavía tiene un vínculo que lo une al club por un año más.

Así que no está claro lo que pasará. Podrían renovar. Tienen tiempo. O si la decisión se hace radical y desde ya se determina que no va a seguir, seguramente sí saldrán en busca de otro arquero. Y en esa situación, la de Mosquera Marmolejo es una más de las muchas opciones que han trascendido. Hay otros nombres como los del uruguayo Sergio Rochet y el peruano Pedro Gallese, entre otros.