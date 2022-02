DIM ha tenido un comienzo de año irregular. Por ahora, su gran deuda es sumar de visitante, algo que no ha conseguido en 2022.

Este sábado, Independiente Medellín visitará a La Equidad con un gran reto a sus espaldas. El elenco de Julio Comesaña ha perdido sus dos partidos fuera de casa y aunque de local el puntaje ha sido perfecto, la consigna de los rojos es poder hacerse fuertes en otros gramados.

¡Otra cara nueva! ¿Quién es el jugador que se suma al plantel del DIM?

Adrián Arregui, uno de los referentes del DIM, se refirió a ese tema en entrevista con Múnera Eastman Radio. A su vez, destacó los aspectos positivos de jugar cada tres días, algo que no le gusta a la mayoría de entrenadores en el fútbol colombiano. Su opinión fue algo sorpresiva.

