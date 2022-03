David Loaiza: de las barras de Nacional a “no quisiera irme del DIM”

Uno de los capitanes que tiene Independiente Medellín hoy en día cuenta con un pasado como constante asistente al estadio para ver a Atlético Nacional.

Lo contó en entrevista en Telemedellín. Antes del debut como profesional, David Loiza solía asistir a los partidos del cuadro verdolaga en el Atanasio Girardot. Dijo haber hecho parte de las barras que poco a poco fue dejando por los constantes cambios en su vida: su hijo y su carrera encaminaron esas modificaciones. Hoy en día es referente de Independiente Medellín y vive feliz siéndolo.

David Loaiza sobre Atlético Nacional e Independiente Medellín

“El fútbol me cambió tanto que me sacó de las barras. Yo fui una de las personas que iba a ver a Nacional. No faltaba, era constante en el estadio, pero por mi hijo me fui retirando. Cuando debuté en Leones, totalmente cero estadio”, fue lo primero que dijo. Él empezó siendo parte de otro de los equipos profesionales antioqueños antes de las experiencias en Panamá con Chorrillo y Universitario.

Y agregó: “Cuando llegué a Independiente Medellín se me despertaron unos sentimientos enormes. He estado tan agradecido que no quisiera irme, pero es el futuro de mi familia. Y donde estoy, estoy feliz, contento, representando los colores del Medellín orgullosamente. Lo he manifestado. Acá me siento feliz y quizás ha sido fruto de lo que hemos fluido y construido como equipo”.

David Loaiza, quien el pasado diciembre firmó contrato con el DIM por los próximos 3 años, actualmente es capitán del equipo. Es referente y titular indiscutido. “Hoy en día el equipo está muy unido, conforme, en armonía y eso se ve en la cancha. Corremos, nos miramos y nos decimos las cosas. Eso ha sido una de las cosas más bonitas que ha fluido. Nos mantenemos como familia”, destacó.