David González: “El primer tiempo fue muy bueno” y lo que alteró su plan de juego

El DIM volvió a ceder puntos en casa. Segundo empate y una explicación de David González: “No son las situaciones ideales para el tipo de juego que intentamos practicar”.

Van 3 partidos de Independiente Medellín en el Atanasio con la Leyenda al mando. Hubo triunfo ante Patriotas y empates con Once Caldas y La Equidad. Este último se dio con un segundo tiempo en el que llovió tanto que el desarrollo del compromiso debió aplazarse por unos minutos. En la reanudación se dio el empate. Fue 1-1 para que el DIM llegara a 7 puntos en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2022.

Lo que dijo David González del 1-1 ante La Equidad

– “Terminaron siendo dos tiempos distintos. Las del segundo tiempo no son las situaciones ideales para el tipo de juego que nosotros intentamos practicar. Aun así, rescato que el equipo intentó haciendo un juego directo con Luciano y con Díber generamos algunas oportunidades de gol que al final nos hubieran podido dar la victoria. El primer tiempo fue muy bueno, se mostraron cosas que venimos trabajando. Si de pronto se hubieran materializado 2 o 3 de las varias opciones de gol que tuvimos, el desenlace del partido hubiera sido otro pero es lo que hay. Así tenemos que seguir adelante. Seguir por el mismo camino y esperar que el próximo partido se pueda ganar”.

– “Cuando el partido se suspende, siempre hemos confiado demasiado en el drenaje de la cancha. Y en el tiempo que estuvo suspendido, no pensamos que iba a estar en las condiciones en las que se puso cuando ya estábamos jugando. En ese tiempo utilizamos mucho el video, cosas que se podían mejorar. Era muy temprano en el segundo tiempo. Estaba fresco lo que se había dicho en el entretiempo. Luego, en cancha y se empieza a ver que el balón no corre, la orden fue cambiar. No tratar de salir jugando porque no se podía y apelar al juego directo”.

– “Es difícil sacar un análisis porque estamos muy supeditados a lo que la cancha se convirtió y la necesidad que teníamos de buscar un complemento con el juego directo de dos puntos. Dentro del escenario que se presentó, podríamos decir que funcionó. Se crearon situaciones de gol debido a eso, pero es muy difícil sacar un análisis con el estado de la cancha como estaba”.

– “El tema de la banda izquierda, el plan de juego era inicialmente tener 3 hombres en el fondo y que Yulián Gómez tomara altura. Es posible que Equidad analizara eso y su plan de juego fuera atacarnos por ese costado. Se trató de corregir, de todas maneras es un riesgo que se asume y para eso se ha trabajado la defensa. Lastimosamente por ahí llega el gol. No creo que sea una constate de los 6 partidos. es algo que pasó por lo que se dio en el partido de hoy. Son cosas que queremos mejorar. Mejorar un poquito en la seguridad a la hora de defender, sacar arcos invictos, que es lo que hace que se puedan ganar partidos, sobre todo los que se tornan difíciles como este”.

La rueda de prensa de Independiente Medellín (Dimayor)