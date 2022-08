¿Cuándo podría volver Germán Cano al DIM?

Germán Cano la está rompiendo en Brasil. ¡Es el futbolista con más goles en 2022 a nivel mundial! Tiene 34 años y una promesa a la hinchada del DIM.

Es el goleador histórico del club. Marcó 129 goles en el par de ciclos que ha tenido vistiendo la camiseta del DIM. Estuvo entre 2012 y 2014; regresó para 2018 y 2019. Ahora se espera un tercer ciclo. Tiene 34 años y presente en Fluminense, con muy buen rendimiento. ¡Excelente, de hecho! Volvió a marcar. Lo hizo ante Cuiabá. Así llegó a 30 goles, superando la tabla de anotadores a estrellas como Mbappé o Benzema. ¡Y ninguno de penalti!

¿Qué ha dicho Germán Cano de un regreso a Independiente Medellín?

Con tal rendimiento, más de un hincha de Independiente Medellín se pregunta por un posible regreso suyo. Al respecto lo último que dijo lo habló el pasado 21 de febrero. En ese momento estaba en Colombia para jugar ante Millonarios por la Libertadores. Lo entrevistaron en “Pelota Caliente”. ¿Y qué dijo?

“La palabra vale más que cualquier otra cosa, no tiene precio. Es la realidad. Lo sigo manteniendo. Realmente el día que vuelva a Colombia va a ser a Independiente Medellín. No hay dinero que me pongan en frente mío para poder irme a otro club. No se trata de eso sino de que yo sé que mi familia es feliz en Medellín y yo soy feliz en Medellín”, fue lo primero que dijo Germán Cano.

Y agregó: “Para nosotros el pueblo paisa representa muchas cosas que nos trae lindos recuerdos y si más adelante se da la posibilidad de poder regresar al equipo de mis amores y poder terminar mi carrera deportiva en Medellín, para mí sería el broche de oro para consagrarme, porque realmente es el equipo que sueño con el día de mañana poder volver y retirarme como lo hicieron otros grandes ídolos”.

¿Cuándo podría darse ese regreso de Germán Cano?

En las condiciones actuales, sería solo para 2024. Cuando el goleador llegó a Fluminense, lo hizo como agente libre y firmando un contrato que lo une al club por 2 temporadas. Termina a finales de 2023. Por eso, para pensar en volver a verlo con el DIM, habría que hacerlo solo dentro de poco menos de año y medio. Y eso si es que no se presenta una renovación, algo que perfectamente podrían ofrecerle en el Flu con su rendimiento actual.