Comesaña y sus explicaciones: “No fuimos eficaces” y “simplemente no pudimos”

Independiente Medellín perdió un partido clave. Cayó en casa con Deportes Tolima y perdió la primera opción de ir a la final. Le queda una que sería milagrosa, según el DT.

Es ganar en la última fecha visitando a La Equidad y esperar que Envigado le gane a Deportes Tolima en Ibagué. Ese par de resultados llevarían al DIM a la final. ¿Qué dijo Comesaña? “Más allá de que todavía tenemos alguna posibilidad, no me gusta estar en el fútbol pensando en los milagros. Acepto que pueden ocurrir cosas. Vamos a ir al último partido con intención de lucharlo hasta el final, pero no tengo sueños de ese tipo de estar esperanzado. Si se da, magnífico”.

Más de Julio Comesaña en rueda de prensa

– “El fútbol me ha enseñado a no hacer tragedias. No gano ni pierdo antes de jugar. Cuando voy a un partido siempre tengo claro que se pueden dar 3 resultados: ganar, empatar o perder. Y más cuando uno está jugando, supuestamente, quizá contra el mejor equipo del fútbol colombiano en este momento. Incluso a nivel internacional lo hemos visto. Lo han elogiado mucho”.

– “La única posibilidad en la que filtraron una pelota para Ánderson Plata, que es un peligro permanente en esas situaciones, se nos escapó y anotó un gol en un momento en el que nosotros habíamos tomado el partido. Nos costó un poco al principio. Estábamos llegando”.

– “No fuimos eficaces, no fuimos certeros y por eso no tuvimos más situaciones de gol. Después no vi que nos hayan avasallado. Después volvimos a mostrar dificultades cuando quedaron con 10 jugadores. Nos había pasado en otros partidos”.

“Acepto la derrota, felicito al Deportes Tolima que aprovechó la oportunidad y felicito a nuestros jugadores por el esfuerzo que hicieron. Como hombre del fútbol, acepto y entiendo las equivocaciones y errores que se cometen. El equipo luchó hasta el final y simplemente no pudimos. Llegamos hasta aquí en una muy buena campaña. Más allá de que todavía tenemos alguna posibilidad, no me gusta estar en el fútbol pensando en los milagros. Acepto que pueden ocurrir cosas. Vamos a ir al último partido con intención de lucharlo hasta el final, pero no tengo sueños de ese tipo de estar esperanzado. Si se da, magnífico”.

La rueda de prensa de Julio Comesaña (Dimayor)