Comesaña: "Estoy tranquilo, pero nos faltó un poco de..."

Mostrándose satisfecho con el resultado, Julio Avelino Comesaña analizó lo que le faltó al Medellín para vencer a un Tolima que tenía uno menos.

Independiente Medellín sacó un punto del Manuel Murillo Toro y sigue cumpliendo con el manual de los cuadrangulares: ganar en casa y empatar por fuera. Julio Avelino Comesaña analizó lo que hizo su elenco frente a los dirigidos por Hernán Torres.

Las declaraciones de Comesaña en rueda de prensa

“Las cosas salieron dentro de lo que pensábamos. Estoy tranquilo, porque hicimos un buen partido. No me hago falsas ilusiones. De pronto cuando ellos quedaron con diez nos faltó un poco más de audacia o de precisión para ser más verticales, pero no era fácil”

“En el primer tiempo limitamos al Tolima. El equipo entró activo, no como otras veces. Con la lesión del arquero ellos enfriaron un poquito. Hostigaron a Ricaurte todo el partido, no lo dejaron maniobrar como lo hace habitualmente. Ahí movimos a Pardo, a Vladimir y metimos a López. No le dimos chances a Tolima”

“Nosotros atacamos. No vinimos a esperar, fuimos agresivos y siempre estuvimos con la sana intención de darle un mensaje a ellos. Veníamos a jugar. Me gusta aterrizar en la realidad, tenemos que estar contentos porque limitamos a un buen equipo.