Así va el grave caso judicial de Sebastián Macías

Bastante complejo resulta el tema judicial que afronta Sebastián Macías, el mediocampista que jugó en Independiente Medellín entre 2015 y 2019.

En ese tiempo el hoy en día futbolista de 25 años hizo parte de los planteles que ganaron los títulos de Liga en 2016 y del de Copa en 2019. Fueron 5 años en el equipo profesional del DIM. Disputó 62 partidos entre todas las competencias, incluso jugando Copa Sudamericana ante Santa Cruz y Sol de América. Salió del equipo para 2020 y en 2021 hizo parte del plantel de Deportivo Pasto.

¿De qué acusan a Sebastián Macías?

El caso fue dado a conocer por la candidata al Senado por Antioquia, Diana Correa, y tiene que ver con una joven auxiliar de farmacia (18 años). Ella lo denunció recientemente. El diario El Espectador hizo público el relato con el que acusan al futbolista, denunciándolo por golpes, relaciones sin consentimiento y una posible coacción para no denunciar.

“Él me accedió cuando yo ya no quería estar más con él. Sin embargo, yo no le dije nada porque yo tenía miedo de que me volviera a pegar. Él me pegó porque yo fui al cuarto de él, cuando él se acostó con los niños y le pregunté por qué se había ido y me había dejado sola. La casa estaba súper oscura, no se veía nada”, empieza el relato que publicó El Espectador.

“Me acosté en la sala y no me quería ir porque me daba miedo que me pasara algo. Y ahí fue donde me accedió nuevamente en contra de mi voluntad. Me explico: yo no le dije nada de que no quería estar más, porque me daba miedo que volviera y me pegara. A mí me revisó el médico, me dejó hospitalizada, pero no me dieron incapacidad. Yo pretendo con esta denuncia que me den una orden o medida de protección porque me siento intimidada o amenazada por él y su familia”, agregó Vivares en su denuncia.