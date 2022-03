Adrián Arregui responde a “la gran pregunta” que rodea al DIM

Hay un tema rodeando la actualidad de Independiente Medellín y que hasta a sus protagonistas les cuesta explicar. ¿Qué dice Adrián Arregui?

Se lo preguntaron en entrevista en el VBAR (Caracol Radio) luego del partido ante Águilas Doradas. Allí se alcanzó el quinto triunfo consecutivo jugando como local en el 2022. Él hizo uno de los goles. ¡Fue paliza! Terminó 4-0 y pudo ser más. Esa alegría por los resultados en el Atanasio Girardot, a muchos les ha generado una pregunta: ¿Por qué el DIM no es igual jugando como visitante? Tiene 4 caídas al hilo.

La respuesta de Adrián Arregui al momento del Medellín como visitante

Así lo respondió en el VBAR: “Está claro el contraste que estamos teniendo cuando nos toca jugar de visitante. La idea en el clásico es, con un escenario como de local por la cancha y el contexto, que sea un partido de visitante para afrontar con la seriedad y la impronta que hemos demostrado para ser un equipo sólido”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: ¿Por qué el equipo es diferente de local y visitante? “Es la gran pregunta. Julio nos la hace. Si tuviera algún secreto o algún detalle fácil de descifrar, hubiera sido más fácil para nosotros poder revertirlo y lograr la regularidad de visitante. Hemos ido evolucionando en el rendimiento fuera de Medellín. En cuanto al juego, manejo de pelota, no hemos sido superados por el rival, pero sí en el resultado que es el que manda. Lo hemos sufrido. Contra Equidad hemos jugado bien, pero el gol en contra nos golpea y quizá de local no nos está pasando. Solo hemos recibido uno. Ya tuvimos bastante para aprender”.

Para cerrar el tema, Adrián Arregui dice: “La suerte es parte de los resultados y hasta en la vida. Pero si me remonto al equipo campeón de Copa de 2019, quedamos fuera de los 8, pero estuvimos 12 partidos sin perder y no nos dio para clasificar. Ahí se veía un equipo que intentaba. En poco tiempo no hemos podido agarrar una idea y ahora vamos por buen camino. Estamos encontrando cada vez más un poco de la regularidad de local. Vamos demostrando buen fútbol y aumento de resultados. Es un proceso. Estamos queriendo mejorar la condición de visitante, así que hay que seguir trabajando”.

Adrián Arregui en Caracol Radio

#YoEscuchoElVbarCaracol 🎙️¿Por qué Medellín es tan diferente de local a visitante? 🗣️"La gran pregunta, Julio nos la hace": Adrián Arregui 🎧Escuche la entrevista completa: https://t.co/aQ81vwsSWS 📻Sintonícenos de Lunes a Viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/H4j7A1N0Uf — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 2, 2022