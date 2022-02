Yerry Mina y un parte médico alentador con Everton

Yerry Mina ha tenido un 2022 bastante difícil tras las recurrentes lesiones que ha presentado en el reinicio de la temporada con Everton. Sin embargo, hay buenas noticias.

Frank Lampard atendió a los medios de comunicación en la previa al juego de este sábado frente al Southampton por la fecha 26 de la Premier League. Allí le dedicó un espacio a la lesión del zaguero colombiano.

+ Diego Valoyes y la dura lesión que sufrió en Argentina

+ Eufórica celebración de Alfredo Morelos: ¡Madrazo incluido!

“Mina no necesita cirugía. Esperamos que siga siendo así. Yerry está trabajando con nuestro equipo médico para tratar de dar algunos pasos tempranos y asegurarse de que se recupere, porque sé que ha tenido lesiones repetitivas”.

Frank Lampard has confirmed Yerry Mina will not require surgery to repair a high grade quadriceps tendon injury.#EFC 🔵

— Everton (@Everton) February 17, 2022