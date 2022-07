Lo tienen listo, en carpeta. En Leeds United avizoran que vienen avances importantes en las negociaciones porque saben que con él hay un reemplazo para Raphinha.

La fuente es de entera credibilidad en materia de fichajes. Se trata de Fabrizio Romano, quien suele acertar cuando se trata de dar informaciones anticipadas sobre potenciales movimientos en el mercado de jugadores.

Leeds are closing on Luís Sinisterra deal as new winger, confirmed – full agreement on personal terms and now talks progressing to complete the deal with Feyenoord. 🚨⚪️ #LUFC

Feyenoord to receive record fee, as @telegraaf reported. Tyler Adams and De Ketelaere also in the list. pic.twitter.com/FrAwgMnzan

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022