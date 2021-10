Stefan Medina, sus 14 títulos y el emotivo abrazo familiar

John Stefan Medina festejó una coronación más. La número 14 en 11 años de carrera profesional se dio nuevamente con la camiseta del Club Monterrey y tuvo otro festejo especial.

Estuvo en la cancha celebrando junto a su familia. La imagen fue compartida por él en sus redes sociales. Allí no pasó inadvertido el abrazo con sus hijas. Luego, el mensaje para todos: “Gracias Dios por todas las bendiciones que me regalas, especialmente a mi familia, mi todo, que me ayudan a seguir mejorando y me enseñan que nunca hay que rendirse. Son mi vida”, publicó el futbolista.

El título de la Concachampions fue el número 14 en su carrera y el quinto que alcanza con la camiseta de los Rayados de Monterrey. ¡Además fue su tercera coronación en este certamen que es el de clubes más relevante en la Concacaf! Lo ganó una vez con Pachuca y ya suma un par con Monterrey.

Todos los títulos de John Stefan Medina

Atlético Nacional (7): 4 Ligas, una Superliga y 2 Copas.

Club Pachuca (2): una liga y una Liga de Campeones de la Concacaf.

Club Monterrey (5): 2 Copas MX, una Liga y 2 Ligas de Campeones de la Concacaf.

El mensaje de Stefan Medina tras su nuevo título