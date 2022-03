Después de un año, Jefferson Lerma regresó al gol en Inglaterra

Uno de los que llega enchufado para la Selección Colombia es el volante de primera línea, Jefferson Lerma, quien milita con el Bournemouth y juega en la segunda de Inglaterra, la Championship.

El mediocampista colombiano estuvo presente en la victoria de su equipo 0-3 sobre el Huddersfield Town. Allí jugó fue titular, figura e hizo el primer gol de la tarde.

Este llegó al minuto 31′, cuando el partido estaba 0-1 a favor de su equipo y por medio de un remate de Solanke, el arquero Lee Nicholls, dejó un rebote, que el colombiano aprovechó y solo tuvo que invocarla a la red.

Our @UberEats Photo of the Match is, of course, @jeffersonlerma 🥰 pic.twitter.com/hOEnZM3bJp

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 19, 2022