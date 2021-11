Santiago Moreno y su primera final en la MLS

En el semestre en el que se reforzó con Santiago Moreno, Portland Timbers arribó a la final de la Conferencia Oeste.

Lo logró este jueves de manera agónica venciendo a Colorado Rapids con un gol al minuto 90. Lo anotó Larrys Mbiala en un momento en el que la escuadra dirigida por el venezolano Giovanni Savarese tenía a sus 4 colombianos en cancha: Diego Chará, Dairon Asprilla, Yimmi Chará y Santiago Moreno.

El último de ellos fue el único suplente, pero también el primer cambio. Entró a los 52 minutos en lugar del argentino Sebastián Blanco. Portland Timbers terminó atacando con todos ellos. Sobre el final fue expulsado Dairon Asprilla en una acción por la que el club protestará. Ya lo advirtió el DT.

Ahora viene la pelea por el título. La escuadra espera al ganador entre Sporting KC y Real Salt Lake para definir al campeón de la Conferencia Oeste y posteriormente al ganador de la temporada en la MLS.

Tras un par de años muy exitosos en el primer equipo de América de Cali, alcanzando un par de títulos, Santiago Moreno está cerca de una nueva coronación. En su primer semestre en el exterior ya tiene la posibilidad de jugar una final. Se lo ganó el equipo tras tenerlo en cancha en 15 partidos (3 como titular).

El canterano bicampeón con la camiseta escarlata suma 388 minutos de juego. Todavía no marcó. Tiene un par de asistencias. Poco a poco va ganándose la confianza del DT. Hay que recordar que recién tiene 21 años y que es una de las grandes apuestas del club.

La polémica expulsión de Dairon Asprilla

Dairon Asprilla is given a red card for this play in the 95th minute

Portland will finish this game down a player pic.twitter.com/OQZljbMTfM

— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 25, 2021