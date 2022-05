Rafael Santos Borre, el “comandante” de la delantera del once ideal de la Europa League

Siguen los elogios y reconocimientos para Rafael Santos Borré después de conseguir el título con el FrankFurt en la Europa League.

El buen momento del delantero barranquillero sigue siendo noticia en el mundo, pues su participación en la final del segundo torneo internacional más importante de Europa sigue siendo exaltada por los medios deportivos y varios exjugadores del fútbol mundial.

Borré conquistó Europa después de ganar la Copa Libertadores en Sudamérica con River Plate, equipo en el que también fue figura en la era de Marcelo Gallardo. Este nivel lo llevó a estar convocado en varias oportunidades a la Selección Colombia pero no tuvo la oportunidad de rendir en su posición habitual.

‘Rafa’ con 26 años ya quedó en la historia del FrankFurt y será recordado por la hinchada del equipo como uno de los jugadores más referentes, pues sus goles fueron fundamentales para conseguir el gran objetivo. El colombiano marcó el gol del empate en el juego final y además pateó el último cobró en la definición de penales, con la que el club alemán celebró la obtención del título.

Rafael Santos Borré fue elegido como uno de los delanteros más importantes del torneo y se ganó un lugar el once ideal, después de anotar 4 goles y asistir en 2 ocasiones en 13 partidos. El delantero comparte equipo con tres de sus compañeros de equipo Trapp, Kostic y Hinteregger.

Se espera que el colombiano sea uno de los futbolistas que esté en el nuevo proceso de la Selección Colombia con miras al Mundial del 2026.

👕 UEFA’s Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Europa League Team of the Season 🙌#UELfinal pic.twitter.com/Ve8fUWUXbn

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 20, 2022