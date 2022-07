¿Quién es el futbolista de padres colombianos que tiene Manchester United?

Se llama José Mateo Mejía Piedrahita (19 años) y está haciendo goles en la pretemporada del equipo juvenil de Manchester United. Tiene doble nacionalidad.

Es español y colombiano. Nació en Zaragoza el 31 de marzo de 2003. Sus padres son colombianos. Por eso también tiene la nacionalidad colombiana. Sus primeros pasos en el fútbol los tuvo en territorio europeo con Real Zaragoza. Allí, a los 10 años, empezó a llamar la atención de varios scouts de otras escuadras. Lo siguieron varios elencos y quien terminó contando con él fue Manchester United, nada menos.

En ese entonces lo fichó para sus divisiones inferiores, en las que no ha logrado desempeñarse tal como se esperaba debido a un par de graves lesiones en una de sus rodillas. Aun así, la confianza en él es total. Recientemente fue ascendido al equipo sub-23 pese a su corta edad. Con ellos debutó jugando ante Chelsea el año anterior.

Ahora está de pretemporada. Alista una nueva campaña con los Red Devils. Durante el mes de julio y ya mostrando su total recuperación, les anotó a Hearts (6-1), Bayern Múnich (5-0) y Kidderminster Harriers (1-0). Este último tanto lo logró con la escuadra sub-21 con la que, parece, figurará a lo largo de la campaña 2022-23, a la espera del llamado al cuadro principal que dirigirá Erik ten Hag.

[67] Harriers 0-1 @ManUtd XI

Charlie McNeil crosses to Mateo Mejia who sweeps the ball home.#Harriers pic.twitter.com/QI1cefuh3f

— Kidderminster Harriers 🦅 (@khfcofficial) July 26, 2022