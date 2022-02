¿Qué hacía Luis Díaz mientras Kepa erraba el penalti en la Carabao Cup?

¡Una imagen de Luis Díaz en Wembley que no se había conocido! Fue grabada desde la tribuna en el momento clave de la definición.

Fue una llave que llegó a los 22 penaltis. 11 por equipo y un único fallo: el de Kepa Arrizabalaga. El arquero de Chelsea había entrado al partido al minuto 120. Entró exclusivamente a hacerse cargo de la definición y no solamente no tapó ninguno de los 11 remates que le hicieron. ¡Además fue el único que falló de los 22 futbolistas que remataron!

Para el momento de los penaltis, el colombiano ya no hacía parte del partido. Había sido sustituido a los 96 minutos. Le dio su lugar al belga Divock Origi, quien se hizo cargo de uno de los lanzamientos y anotó. Así que debió vivirlos desde afuera. El colombiano estuvo junto a todo el resto de la delegación de Liverpool FC, siguiéndolos de pie pero sin animarse a mirarlo que estaba pasando.

Al menos no lo hizo cuando Kepa tomó el balón para rematar. En ese momento estaba abrazado a Sadio Mané y Thiago Alcántara, dándole la espalda a la jugada y mirando hacia el otro costado de la cancha. No vio el fallo del arquero vasco y solo empezó a celebrar pocos instantes después de que el balón se fue a la tribuna. La reacción del resto de la delegación le dio a entender lo que había pasado.

¡Liverpool FC se alzó con la corona de la Carabao Cup en Wembley! Primer título para él en los Reds, apenas 28 días después de haberse unido a ellos como fichaje. Lo festejó luego de no ver el penalti de Kepa. Entró a la cancha y allí, al igual que el resto, estuvo saltando, gritando, tomándose fotografías. En fin. El octavo título de su carrera lo vivió de tal manera.

Aquí Mané está abrazado con Lucho (y Thiago) de espaldas sin ver los penales, como un EQUIPO.

