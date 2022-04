¿Qué dijo Busquets de la polémica jugada que tuvo con Santos Borré?

Sergio Busquets y Rafael Santos Borré protagonizaron una polémica en la Europa League. Intervino el VAR y le dio la razón al hombre del Barcelona.

En el primer tiempo hubo un quite deslizante de Busquets por el que el atacante colombiano cayó tendido en el área. ¿Penalti? Efectivamente eso fue lo que sancionó el árbitro Srdjan Jovanovic, pero después optó por ver la jugada en la pantalla. Se lo sugirieron en el VAR y concluyó que debía cambiar la decisión. Se echó para atrás. No hubo falta pero tampoco simulación de Santos Borré. Sencillamente se reanudó el partido en el que Eintracht Frankfurt fue local.

Lo que dijo Sergio Busquets de esa jugada

“He tocado la pelota. Lo tenía muy claro. Luego con la inercia puedo tocar un poco a Santos Borré, pero no era penalti y tenía claro que en ningún momento lo iba a señalar. Lo que me sorprende es lo rápido que lo ha pitado”, dijo el mediocampista del Barcelona. Al final de cuentas no se dio de tal manera. En esa acción no hubo penalti. Los goles del 1-1 llegaron por otras vías.

Ahora queda la definición de la llave que se disputará en el Camp Nou: “Este gol de Ferran nos da muchísima vida porque habíamos venido a ganar pero ha sido muy difícil y tenemos cosas a mejorar. Seguro que lo haremos en la vuelta con nuestra afición con un césped que seguro que estará mejor y ms rápido”.

¿El Barcelona es el favorito para ganar la Europa League? “El Barça siempre tiene que ser candidato a todo. Hemos tenido una época que no fue la mejor pero parece que estamos haciendo las cosas bien, todavía nos queda mucho por mejorar y nos era fácil, respetamos a todos los equipos. Puede pasar cualquier cosa y lo intentaremos”.

La acción de la polémica en Eintracht Frankfurt vs. Barcelona (ESPN)