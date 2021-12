¿Para dónde va Jorge Carrascal?

Juega poco. Más suplente o no convocado, que titular. Las oportunidades se acaban para Jorge Carrascal y a sus 23 años le buscan equipo.

No es tanto por River Plate, donde tiene contrato vigente hasta diciembre de 2024. Pasa más por lo deportivo. Su agente, Pablo Boselli, explicó que su apoderado necesita “jugar, la exigencia en River es mucha y no hay margen, por eso entendemos que a veces no juegue. Por su estilo de juego Jorge necesita continuidad”.

No es nada en contra del club, ni algún gesto de rebeldía. En Carrascal existe la necesidad de progresar. Ir a un club donde quizás le den cabida a su talento.

“Hay muchos equipos que están interesados en Carrascal, pero no quiere decir que se adapten a las condiciones que pedimos y que River pide por el jugador”, explicó Boselli, quien también es consciente de la admiración, respeto y cariño que siente el jugador colombiano por el club argentino.

Las posibilidades de continuar con su carrera deportiva lejos de River Plate están por los lados de Rusia, Portugal o hasta la MLS se asomaría en el camino. Todo depende de las condiciones sobre las cuales se hagan las propuestas, del gusto que tenga el jugador y el propio cuadro Millonario.