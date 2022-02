Otro partidazo de Morelos ante el Dormund, polémica incluida

Alfredo Morelos le marcó doblete a Borussia Dortmund jugando en Alemania. En la vuelta no anotó, pero terminó festejando la clasificación en la Europa League.

Es la llave de los dieciseisavos de final que ha sorprendido. Rangers FC, con Gio van Bronckhorst como DT y Alfredo Morelos como referente en ataque, dejó en el camino al poderoso equipo alemán que hoy en día dirige Marco Rose. Lo hizo por un 6-4 global que empezó ganando el duelo de ida en condición de visitante por 2-4. Ese día el colombiano se destacó con doblete.

Se dio cuando el partido ya estaba 2-2. El local empezó ganando con gol de penalti de James Tavernier a los 22 minutos. Después hubo remontada del visitante. Borussia Dortmund pasó a ganar con anotaciones de Jude Bellingham y Donyell Malen. Se ilusionó, pero le duró poco. El 2-2 llegó a los 57 minutos, otra vez a través de Tavernier.

Luego hizo un gol más. Rangers FC había pasado a ganar con tanto de Ryan Kent tras asistencia de Alfredo Morelos. Parecía un tanto definitivo en la llave, pero no contó debido a la intervención del VAR. En la revisión que hicieron de la jugada encontraron una infracción del colombiano sobre Emre Can. ¿Fue falta? Esa fue la discusión.

El tanto no contó. Se mantuvo la expectativa en la llave, pero las cosas ya no cambiaron. No hubo más goles, así que con el 6-4 definitivo se dio el paso de Rangers FC a la siguiente fase de la Europa League.

Henrik Larsson: 40 goles, Klaas-Jan Huntelaar (34), Alfredo Morelos (31), Radamel Falcao García (31) y Aritz Aduriz (31).

Rangers vs Borussia Dortmund LIVE: Mats Hummels will be having nightmares about Alfredo Morelos tonight – the Rangers forward has absolutely terrorised him all evening 🔵🟡

Rangers 2 Borussia Dortmund 2#UEL

⬇️⬇️⬇️https://t.co/3cfk8aWDms

— Daily Record Sport (@Record_Sport) February 24, 2022