Otro gol en la espectacular temporada de Luis Sinisterra con Feyenoord

Llegó el tanto número 22 para Luis Sinisterra en la campaña de Feyenoord. El 12 en la liga lo hizo de manera agónica para ganarle a FC Utrecht.

Fue en partido de la Fecha 30. El colombiano fue titular. Hasta el minuto 90+6 el juego estaba 1-1. Habían anotado Van der Hoorn para el local y Van de Streek por el visitante. Parecía empate seguro hasta que apareció el exatacante de Once Caldas. ¡Golazo! Inventó una definición con remate cruzado para vencer la resistencia del arquero Fabian de Keijzer. Así ganó Feyenoord para mantenerse tercero en la tabla de posiciones.

Cole Bassett assist. Passing to Luis Sinisterra is always a good idea. pic.twitter.com/OlP1Y3j0NL

— Daniel (@DanielSmith1022) April 24, 2022