Nueva oferta por Sebastián Villa en Boca Juniors: ¿Esta vez sí lo dejarán ir?

Esta semana ha tenido movimiento para Sebastián Villa en Boca Juniors. Pidió perdón ante sus compañeros y cuerpo técnico por lo sucedido meses atrás y recibió el indulto del Consejo de Fútbol del club, para que el entrenador Sebastián Battaglia lo tuviera en cuenta en la práctica de fútbol previa al duelo del fin de semana contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la Liga Argentina.

Aún no está confirmado pero se espera que el DT lo incluya en su nómina de convocados para dicho compromiso, pues hizo táctica con él, como no lo había hecho antes, ya que el extremo tenía un castigo de 15 días y tras cumplirlo, no tenía autorización de los directivos para jugar.

Pues bien, este jueves apareció una nueva noticia sobre el colombiano, resulta que según los medios de comunicación argentinos, al conjunto Azul y Oro le habría llegado una nueva oferta por él y sería algo de lo que esperan, muy diferente a lo que pasó con Brujas, que nunca cumplió con las expectativas económicas solicitadas.

“El Presidente de Boca tiene la oferta del Dinamo de Moscú. No tengo el monto, pero me dicen que es superior al que recibió de Brujas de Bélgica. Villa le pidió al consejo que si aparecía una oferta la analizaran y la respondieran como corresponde”, explicaron en el portal TNT Sports.

Y agregaron: “El que recibió la oferta fue directamente (Jorge) Ameal, pero terminará en el consejo porque es el que decide”.