¿Milagro? Así podría salvarse Gremio de descender

Gremio de Porto Alegre está en uno de sus peores momentos históricos. Dos colombianos podrían descender, pero también salir hacia otros destinos.

El descenso de Gremio de Porto Alegre, uno de los más grandes de Brasil, está a punto de consumarse. El equipo ‘Tricolor’ tiene en sus filas a dos colombianos y este hecho negativo trastoca posibles convocatorias a Selección Colombia y futuras ventas a Europa. Sin embargo, la esperanza está, pero para salvarse se necesita de un milagro.

En el Brasileirao falta una fecha por disputarse. Gremio está en la posición número 18, zona directa de descenso, solo superando a Sport Recife y Chapecoense, equipos ya resignados. El equipo que cuenta con Miguel Borja y Jaminton Campaz tiene 40 puntos, tres por debajo de la zona de salvación.

