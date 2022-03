‘Manga’ Escobar se defiende ante las acusaciones de abuso sexual

Andrés ‘Manga’ Escobar habló sobre las acusaciones por abuso sexual en su contra y aclaró que ha mostrado todas la pruebas de su inocencia ante el tribunal.

El futbolista colombiano habló con el canal Win Sports y fue claro con su posición ante las acusaciones que hay en su contra y lo que ha vivido en los últimos meses estando en Islandia a causa de su proceso judicial.

El exjugador del Tolima y Millonarios lleva un proceso judicial por un presunto caso de violación sexual a una mujer que lo demando ante el tribunal. En días pasados se conoció la noticia sobre Escobar en la que se afirma que tendrá que ir a prisión por dos años ante esta acusación.

El jugador del Leiknir Reykjavík expresó que fue interrogado y mencionó todo lo que sucedió con la mujer y que su proceso lleva más de un año. “Yo tengo todas las pruebas y mi abogado me dijo que me iban a retener el pasaporte, pero así han pasado los meses hasta cuando él me dicen que me van a llevar a juicio”, afirmó el colombiano que en estos momentos se encuentra en su casa y sin su pasaporte para poder salir del país.

+Gary Lineker habló de lo “brillante” que es Luis Díaz

+Linda Caicedo, goleadora de la Selección Femenina sub-17

+Juan Fernando Quintero, sensación en el mundo River

La versión de Andrés ‘Manga’ Escobar explica que sus pruebas no fueron aceptadas por parte de jueza y que aún así esta tomó la decisión de inculparlo sin ver admitir sus pruebas. “Mis pruebas fueron omitidas para la sentencia. No me da miedo que me declaren culpable, me da miedo que con tantas pruebas que tengo, pase eso”.

El futbolista expresó que no es la primera vez que la denunciante tiene un proceso de este caso y que anteriormente ya un hombre denunciado salió libre por falta de pruebas. En este momento el jugador no se encuentra en prisión, ni privado de la libertad en su casa.