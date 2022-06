Luis Fernando Suárez sobre su tercer Mundial: “Una obsesión que quería cumplir”

Volvió a hacerlo. Otra vez Luis Fernando Suárez clasificó a una selección al Mundial. Es su tercera y una muy especial. Una obsesión para la que debió salir de Colombia.

No tuvo la oportunidad en su país natal. Desde que estuvo en Brasil 2014 con Honduras estaba buscando esa posibilidad que le ofreció Costa Rica. La aprovechó y de qué forma. Asumió cuando el equipo estaba lejos de esa posibilidad. La encaminó con varios triunfos consecutivos, llevándola al repechaje en el que culminó la misión: eliminó a Nueva Zelanda e inscribió a los ticos en Catar 2022.

La reacción de Luis Fernando Suárez a la clasificación a otro Mundial

– “Le digo a Costa Rica que lo disfruten. Lo que hizo el grupo es una demostración del costarricense, alguien que siempre da al cien por ciento. Esto una demostración de eso, de lo que es el buen tico, lo que es este país. Agradezco mucho estar acá. Jugar un mundial es algo muy lindo, lo merecíamos”.

– “Llegar a un tercer mundial es una obsesión que quería cumplir. Muy pocos técnicos lo han hecho y eso me llena de orgullo. Este grupo es espectacular. Me queda mucho por hacer por este grupo tan grande que no me caben las palabras para agradecerles, por este país y hasta por mi país”.

– “Este es un grupo humano espectacular y es mucho más fácil hacer las cosas cuando tienes este grupo de jugadores”.

– “Volver a estar en un Mundial es lindo. Lógicamente me llena de orgullo a raíz de estos muchachos, no los puedo describir con palabras; hoy me siento feliz por un montón de cosas, feliz por ellos, porque nos costó en una pelea dura”.