¿Luis Díaz, sin Jurgen Klopp? El DT habló de su futuro en Liverpool

Un poco molesto se mostró Jurgen Kloop en la rueda de prensa previa al juego entre Liverpool vs. West Ham por la fecha de la Premier League.

Y es que además de analizar el compromiso, también criticó a la prensa y dio detalles de su futuro, pues aún no ha renovado su contrato, el cual finaliza en 2024.

“Disfruto la situación en la que estamos, pero hay muchos juegos. Tengo muchas ganas de ganar mañana, pero si perdemos ustedes (periodistas) se sientan aquí y me dicen que la carrera por el título ha terminado y que no tengo suficiente capacidad para todos”, inició.

Y agregó que “lo único que hago es prepararme para West Ham, luego Inter, luego Brighton. Todos son tan difíciles. Apenas soy lo suficientemente inteligente como para concentrarme en un juego. No estamos en el peor momento, pero tenemos muchos desafíos por delante. Esperamos estar preparados para jugar contra el West Ham”.

Finalmente habló sobre su futuro, pues aún no renueva contrato y son varios los rumores que dicen que no lo hará. Cabe recordar que llegó en 2016 y los ha guiado al título de la UEFA Champions League y la Premier League en temporadas consecutivas.

“El plan sigue siendo el mismo, nada cambió realmente y si decido irme en 2024 no será por la calidad de la plantilla. Todo lo que hagamos será a largo plazo. Este club debe será aún mejor cuando ya no esté aquí. No importa cómo”. concluyó.

