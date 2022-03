Luis Díaz, Liverpool y otro paso en la FA Cup. ¡Que siga el festejo!

Tres días después de la coronación en la Carabao Cup, Liverpool también avanzó en la FA Cup. Derrotó a Norwich City (2-1). ¿Qué pasó con Luis Díaz?

Gran parte del partido los Reds tuvieron equipo alterno. Solamente en los últimos 5 minutos entró el guajiro. Lo hizo junto a Sadio Mané para reemplazar a Diogo Jota cuando ya todo estaba 2-1. Así se quedó el marcador. Por ende la clasificación y una nueva alegría en la temporada para los dirigidos por Jürgen Klopp.

Luego de la consagración en la Carabao Cup, Liverpool FC volvió a tener acción oficial. Se presentó en Anfield por la quinta ronda de la FA Cup. Al frente tuvo a Norwich City y lo enfrentó con un equipo muy diferente al que tuvo el fin de semana ante Chelsea. EL DT hizo 11 cambios. Por eso la suplencia de Luis Díaz.

Fue el turno para esta formación: Alisson Becker, James Milner, Ibrahima Konaté, Joseph Gómez, Kostas Tsimikas, Jordan Henderson, Alex Oxlade Chamberlain, Curtis Jones, Diogo Jota, Takumi Minamino y Divock Origi. También jugaron Harvey Elliot y Tyler Morton. Sobre el final se dieron los ingresos de Luis Díaz y Sadio Mané.

Con ellos se alcanzó el triunfo. El atacante japonés marcó por duplicado. Lo hizo a los 27 y 39 minutos para liquidar la serie. El descuento lo marcó Lukas Rupp a los 76. Los Reds avanzan en otro de los certámenes que tienen en la temporada. Ya son campeones de la Copa de la Liga, están segundos en la Premier League, jugando los octavos de final de la Champions League y ahora en una nueva ronda de la FA Cup.

Liverpool estará en los cuartos de final en los que otros de los clasificados son: Chelsea, Crystal Palace, Manchester Ciy, Middlesbrough y Southampton. Quedan por conocerse los últimos dos clasificados. Saldrán de las llaves entre Everton y Boreham Wood (Quinta División) y Nottingham Forest y Huddersfield Town.

Suma 7 partidos oficiales disputados desde el debut del 6 de febrero jugando en la FA Cup, justamente. Ese día disputó 32 minutos ante Cardiff City. Luego solamente fue suplente sin minutos en una ocasión (vs. Burnley). Ahora hizo parte de la clasificación a otra ronda de la FA Cup. Así que ya suma 423 minutos de juego con la camiseta de los Reds en la que ya tiene gol y asistencia.

Through to the quarter-finals of the #EmiratesFACup 🙌 pic.twitter.com/FYTFZG3FRc

— Liverpool FC (@LFC) March 2, 2022