Luis Díaz: así fue su primer entrenamiento con Liverpool

Luis Díaz llegó a Liverpool como una estrella. El jugador colombiano es la sensación en Inglaterra y ya entrenó, preparándose para debutar dentro de poco.

Este viernes, Luis Díaz arribó a Liverpool para incorporarse a las disciplinas de Jürgen Klopp y ponerse a punto para debutar con el equipo inglés. El colombiano estuvo en París, luego de su convocatoria a la Selección Colombia. El propio equipo británico celebró su llegada y mostró apartes de su primer entrenamiento.

Luis Díaz llegó a la ciudad de Liverpool en un avión privado y pocas horas después tuvo su primer entrenamiento en la sede de Kirkby, localidad de dicho país europeo. Además, se encontró con su nuevo timonel y varios de sus compañeros como Virgil van Dijk.

