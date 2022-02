Ucrania sigue sufriendo por todos los frentes el ataque total del estado ruso. Tres futbolistas colombianos están inmersos en el peligro de dicha disputa.

Gilmar Bolivar no es el único futbolista colombiano que está sufriendo la guerra entre Ucrania y Rusia. En total, son tres los jugadores cafeteros que militan en dicho país europeo y que hasta el momento no han podido estar totalmente a salvo. Hasta el momento no se tiene información sobre una posible evacuación.

Aparte de Bolivar, canterano de Atlético Nacional y actual jugador del Karpaty Galych, los otros dos cafeteros también juegan en la segunda división ucraniana. Duván Balceiro, de apenas 19 años y con pasos juveniles por River Plate, acompaña a Gilmar en el elenco de la ciudad del Halych.

Por su parte, el más consolidado futbolísticamente, pero que aun así no ha podido evadir el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, es Brayan Riascos, delantero de 27 años que milita para el Metalist de Járkov, una de las ciudades que ya han sufrido la hostilidad de las tropas invasoras.

Riascos, el último de los colombianos, juega para el equipo representativo de la segunda ciudad más grande de Ucrania. Incluso, en las últimas horas se han reportado múltiples bajas y enfrentamientos entre las fuerzas de ambas naciones en dicha territorio.