Liverpool vs Leeds: ¿jugará Luis Díaz?

Se juega un nuevo partido de la Premier League y el Liverpool no se resigna en su intención de acercarse al líder Manchester City. ¿Habrá novedades con Luis Díaz?



Luis Díaz sigue haciendo historia y viviendo momentos importantes e inimaginables en el fútbol inglés. Después de disfrutar los entrenamientos con sus compañeros, el delantero está nuevamente dispuesto a jugar en casa. Ahora el rival es el Leeds, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa.

+Así se divierte Luis Díaz con sus compañeros del Liverpool

+“Hay que tener un Junior titular”: ‘Pibe’ Valderrama

Díaz sería titular, ya que la ausencia de su compañero Diego Jota deja un lugar libre porque no se recuperó para este partido. Sería el tercer encuentro del colombiano en el 11 inicial.

A pesar de posible rotación en la nómina por parte del entrenador Jürgen Klopp, se espera que ‘Lucho’ esté presente en el encuentro.

La competencia por el primer lugar de la Premier League está intacta. El Manchester City se encuentra primero con 63 puntos, seguido del Liverpool con 57. De ganar frente a Leeds, los ‘Reds’ quedarían a solo un partido de igualar al equipo de Pep Guardiola.

El delantero de la Selección Colombia jugará a las 2:45 p.m., hora colombiana, y se podrá ver por la plataforma Star Plus, en trasmisión para nuestro país.

All set for Leeds at Anfield 🔴

𝐔𝐏 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐃𝐒 ✊ #WalkOn | #LIVLEE pic.twitter.com/H6Wxx2c482

— Liverpool FC (@LFC) February 23, 2022