¿Lesión?: Klopp explicó la razón por la que sacó a Luis Díaz vs. Chelsea

Jurgen Klopp volvió a hablar con los medios de comunicación. Esta vez lo hizo en la previa al juego ante el Norwich City por la quinta ronda de la FA Cup.

Allí, además del análisis del encuentro, también se refirió a lo que fue su equipo en la final de la Carabao Cup, la cual ganaron desde la definición del pinto penal, en donde el colombiano Luis Díaz estuvo magnifico y jugó 96′ minutos.

+ ¿Luis Díaz, el mejor jugador del mes en Liverpool?

+ El mensaje de James para Luis Díaz por su primer título con Liverpool

Precisamente, el DT alemán contó la razón por la que sustituyó al colombiano en el tiempo extra y no lo dejó para cobrar penaltis. Vía por la que ganaron 11 – 10.

“Era por una fatiga, no se lesionó. Simplemente lo sacamos porque estaba cansado. Pero todavía estaba luchando muy duro. Fue un juego increíblemente intenso”, explicó Klopp.

Sobre el juego del colombiano, Jürgen, como siempre, lo elogió. “Lo hizo realmente bien. Necesitamos este tipo de calidad. Él sabe cómo queremos jugar. Solo esperamos que siga así el mayor tiempo posible, o para siempre”.

📺 Jurgen Klopp on Luis Diaz:

“He did really well. We need this kind of quality. He did incredibly well. Hopefully it’ll stay like this as long as possible.” 🔴 pic.twitter.com/rKpool6QtF

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 1, 2022